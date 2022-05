Diplômé d'un Master "Responsable Commercial et Marketing" en hors temps de travail au CNAM en 2013, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Après 12 années passé dans la grande distribution de bricolage avec une clientèle en B to C et après une brève immersion dans le domaine bancaire, je me suis réorienté dans le domaine industriel avec une clientèle en B to B qui faisait appel d'une part à mes connaissances techniques dans le domaine mécanique et d'autre part à mon expérience et à mes études dans le domaine commercial.



Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, avec toujours cette soif de connaissance et d'ouverture d'esprit. 12 ans après avoir arrêté mes études, j'avais décidé de les reprendre par le biais du CNAM, avec ce master de "Responsable Commercial et Marketing" en présentiel et en hors temps de travail. Cette formation a confirmé certaines aptitudes que j'avais déjà acquises lors de mes 12 ans dans le commerce de la grande distribution de bricolage et élargi mes compétences: Management, Communication, Gestion de la Relation Client, Analyse financière, Techniques de Ventes, Stratégie commerciale... Et surtout, cela me donne plus de crédibilité dans le monde commercial car mes études précédentes avaient été faites dans le domaine industriel.



Etant quelqu'un de très travailleur, sérieux, rigoureux et impliqué dans tout ce que je fais et entreprends, je le fais toujours au nom de l'équipe avant tout car notre réussite personnelle passe d'abord par la réussite d'un groupe. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est une des raisons qui font que je m'adapte assez facilement dans une équipe. Mon travail est toujours orienté vers la satisfaction client, priorité première dans des métiers mêlant la relation client et nécessaire pour instaurer un climat de confiance et ainsi pouvoir faire du développement.



Je suis quelqu'un qui aime relever les challenges et réaliser des performances, tout en restant humble car je pense que l'humilité est une qualité très importante pour savoir porter un regard juste sur sa propre personne, ne la rendant ainsi pas écrasante, et cela va pour moi, de paire avec le fait d'avoir la capacité de reconnaître ses erreurs et ses limites.



Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge et est à l'écoute du marché et de ses opportunités.



Mes compétences :

Vente direct

Vente de services

Management

Marketing

Pilotage d'un compte d'exploitation

Montage d'opérations commerciales

Vente

Commerce

SAP

Gestion de la relation client B To B

Négociations commerciales

Gestion de la relation client B To C

Gestion de rayon

Gestion des stocks