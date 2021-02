Fanny SAINT-JORE

SAP :

# Data management :

- Pilotage des créations de codes articles et données associées

- Utilisation du Workflow

- Extraction des données via les tables SAP ou transactions de reporting



# Module QM :

- Fonctionnalités QM et données de base : évaluation fournisseurs, prélèvements, saisie des résultats analytiques, libération des lots, données réglementaires et certificats d’analyses, notifications qualité et catalogues

- Habilitation Super User : support utilisateurs, amélioration continue et formations



# Module PE/PP :

- Ordres de fabrication et données de bases associées

- Données de base : nomenclature, gamme, etc...

- Gestion des "Batch Documentation" (dossier de lot électronique)

- Pilotage du flux de maintenance des données, et gestion des Engineering Change Request (ECR) pour mise en place des changements à date

- Prévisions des réceptions, besoins de production, besoins clients



# Module WM :

- Traçabilité des mouvements et état des stocks

- Étiquetage et documents d'expédition ; masque des étiquettes et mentions qualité



# Module SD :

- Gestion des données d'expédition et critères de choix de lot à expédier



# Module MM :

- Gestion des données fournisseurs



# Projets SAP :

- Implémentation de SAP (2 sites) selon un modèle Core : évaluation des changements et chargement des données associées au module QM (Quality Management)

- Chef de projet (4 mois) : intégration des Instructions de Conditionnement dans SAP via le Document Management System (DMS)



Informatique et Langues :

Pack office, expertise Excel / VBA / extractions SAP et mise en forme de base de données

Visio, MS Project

Anglais : bon niveau écrit et oral - Stage d’un mois à Oxford et projets SAP en anglais





Mes compétences :

SAP QM

Excel avancé

Excel VBA

Pack office

BPF

SAP R/3

Microsoft Visio

LIMS

Qualité

VBA

Excel

Industrie pharmaceutique

ERP

Biologie

Culture scientifique

Rigueur dans le travail

Chaine logistique

Sage X3