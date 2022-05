Nicolas JATHIÈRES

Bonjour, diplômé d'une Licence Professionnelle de Commerce, spécialité technico-commercial, obtenu avec une mention AB.



Je souhaite lier mes 2 compétences, le commerce et la technique.

Je recherche à vendre un produit ou un service en y apportant une réelle valeur ajoutée, une solution technique afin de résoudre une problématique donné et non simplement vendre un produit en vantant ses qualités.







Mes compétences :

Entreprenariat

Négociation

Vente

Marketing

Microsoft Office

Créativité