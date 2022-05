Nicolas JELONEK

A la suite d'une grande expérience dans l'industrie automobile (Peugeot Mulhouse et Mahle Behr France) j'ai engagé une reconversion professionnelle dans le domaine de la formation.

En effet, durant près de 18 années, j'ai eu la responsabilité de tutorer des stagiaires et apprentis transversalement à ma fonction de technicien de maintenance.

Ce rôle de formateur de terrain, ainsi qu'une expérience complémentaire en tant que Technico-commercial, m'ont permis de développer des qualités relationnelles.

Ce portefeuille de compétences valorisé par une Licence Professionnelle de Formateur d'Adultes me donne actuellement l'opportunité de développer l'apprentissage pour la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.

Quelle belle mission pour un ancien apprenti !



Mes compétences :

Développement commercial

Formation

Prise de parole

Relationnel

Microsoft Office

Travail en équipe