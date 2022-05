Nicolas JEROME

DOUBLE EXPERTISE MARKETING - VENTES & NEGOCIATION



= > 9 ANS DE MARKETING PGC

* ACP

* Chef de produit

* Chef de groupe



= > 16 ANS DE VENTES & NEGOCIATION GMS

* Manager Terrain

* Directeur d'Enseignes GMS

* Directeur des Clients Nationaux marques et MDD

* Directeur du Category management

* Directeur Commercial GMS et RHF





Mes compétences :

Politique commerciale conquérante

Négociation en centrales nationales

Démarches category management

Optimisation d'un mix produit

Management d'équipes larges et pluridisciplinaires

Stratégie marketing

Approche commerciale spécifique à la LME

Optimisation d'un P&L

Mise en place du changement