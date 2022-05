Nicolas JOLY

Diplômé d’un Master 2 de droit européen, mention droit international et européen, spécialité juriste européen, j'occupe actuellement un poste d'attaché territorial chargé de mission au sein de la direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique à la mairie d'Orléans.



Stage à Bruxelles de 4 mois au sein de European Builders Confederation, principalement immiscé dans les affaires juridiques et sociales. L’objectif est ici de représenter les intérêts des petites et moyennes entreprises du secteur de la construction au niveau européen.



Stage à Bruxelles de 3 mois, du 1er Mai au 31 Juillet 2011 aux côtés du représentant permanent d’Air France pour les affaires sociales auprès des organisations et institutions européennes au cours duquel je pense avoir acquis progressivement de réelles capacités de recherche, de communication, et d’information. j’ai notamment été envoyé en mission en Irlande pour informer une filiale d’Air France sur une modification de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Il m’a fallu prendre des initiatives. Les négociations auxquelles j’ai pu participer ont finalement abouti et j’ai pu suivre la parution du nouveau texte tout au long du processus décisionnel européen.



Stage d’application au Parlement européen à Bruxelles du 1er au 30 septembre 2010, à l’issue de mon Master 1; ce stage m’a permis d’appréhender de nombreuses situations juridiques pour lesquelles il m’a fallu faire preuve d’une bonne capacité d’analyse afin de répondre de la manière la plus appropriée aux différents questionnements de citoyens européens.



Mes compétences :

Anglais