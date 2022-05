Nicolas JOLY

Plusieurs stages en informatiques en programmation Java m'ont conduit à une société de service sur sophia antipolis (près d'antibes).

J'apprécie particulièrement toutes les phases de la réalisation d'un projet.

- Etude fonctionnelle et technique (relation avec le client et/ou utilisateurs)

- Réalisation (coding, encadrement d'une équipe, tests, qualifications, réunion avec le client et/ou utilisateurs)

- Phase de garantie

C'est cette diversité qui me plait dans la vie d'un projet. Le mélange d'un travail fonctionnel et technique est très enrichissant.



Mes compétences :

Web

Java

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Management