Nicolas JORDAN

Je recherche un poste auxiliaire (clients, fournisseurs) pouvant évoluer vers la comptabilité générale , dans toutes entreprises : PME jusqu'aux multinationales. Je possède 25 ans d'expériences dans tous secteurs. Je connais plusieurs logiciel de comptabilité tel que SAP, Oracle et SAGE, le Pack Office : Word et Excel, internet via Outlook

J'ai utilisè â l'INPI en 2016 (8 mois) le logiciel SIREPA comme comptable mandat (fournisseurs) pour le suivi des factures jusqu'au règlement avec l'agence comptable. J'ai suivi pendant les années 2006/2007 des stages de perfectionnement pour Word et principalement sur Excel (formules simples, complexes, tableaux dynamiques et les macros).



Je suis ouvert à toutes propositions que vous pourriez me proposer : intérim, CDD de longues durées avec une préférence un CDI.



Mes compétences :

Budgets

Sage Accounting Software

SAP R/3

Paye/Prsi

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

International Accounting Standards

IBM AS400 Hardware

Sage

Sirepa