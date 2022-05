Nicolas KASPERSKI

Developpeur Commercial expérimenté, je représente des sociétés et groupes étrangers specialisés dans l'injection et l'extrusion de matières plastiques, désireux de s'implanter en France depuis plus de 15 ans et j'ai aussi créé et développé ma propre entreprise durant 6 ans.



Autonome et organisé pour concevoir et mettre en place une organisation commerciale rigoureuse adaptée à celle de l'entreprise ou du groupe basé à l'étranger, je suis un entrepreneur motivé par le développement technico-commercial en Grands Comptes directs & indirects, et ce, en mode chasse.



Très present sur le terrain, je suis un professionnel exigent, à l'écoute des besoins de mes prospects et clients afin de leur répondre avec pertinence, de bâtir des relations à long terme et de satisfaire leurs attentes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation d'entreprise

Restructuration d'entreprise

Marketing direct

Marketing produit

Marketing opérationnel

Développement commercial