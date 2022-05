Nicolas KERGOAT

Diplômé de l'ESC Bretagne Brest et de the University of South Wales à Cardiff au Pays de Galles,

j’intégrerai à la rentrée 2015 le Master 2 "Marketing des Produits de la Grande Consommation" à l'ESSCA Angers.



Soucieux de développer une vision à la fois opérationnelle et stratégique du marché de la grande distribution, j'ai réalisé une 1ère expérience terrain de 6 mois au sein de la Société Unilever pour mon stage de Master 1.

Du 5 janvier au 3 juillet 2015, j'ai occupé le poste de Responsable Clientèle GMS pour les catégories Home & Personal Care sur 62 magasins de la région Bretagne (29, 22, 56, 35).



Dans le cadre de mon stage de fin d'études en 2016 et fort de 6 mois d'expérience en tant que chef de secteur, je souhaiterais réaliser un stage d'assistant category manager ou assistant compte-clé. Cette expérience "siège" me permettra d'occuper un poste ayant une vision transversale de l'entreprise, en lien avec la stratégie et l'opérationnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Nielsen

Category management

Vente