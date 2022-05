Nicolas KNIEBIHLER

Passionné d'informatique et de multimédia, je souhaite orienter ma carrière vers le milieu du jeu vidéo.



J'ai fait ma formation d'ingénieur à l'ESIEE Paris, et je l'ai complétée par six mois en cumulatif à l'IMAC.



Mes compétences techniques associées à mes connaissances artistiques me permettent d'être polyvalent, et d'être à l'écoute de tous les corps de métiers qui composent une équipe de développement de jeu.



Mes compétences :

OpenCL

Visual Studio

C#

C

Jeux vidéo

Autodesk Maya

GarageBand

SDL

Boost

GIT

Qt4

C++

Microsoft office

JAVA

After effects

OpenCV

Eclipse

OpenGL

Unity 3D

Cuda

Gameplay

Java.Swing

Mac OSX

SVN

GNU Linux

JIRA

Xcode

Microsoft Windows XP / Vista / Seven