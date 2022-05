Je suis un développeur Java expérimenté ayant travaillé plus de dix ans sur de nombreuses missions : en interne pour un éditeur logiciel, en régie et au forfait pour une société de services informatiques.



J'affectionne notamment les valeurs agiles, le déploiement continu, les problématiques de performance, de troubleshooting et de monitoring.



Mes compétences :

Java EE

Java SE

Oracle Database