Nicolas KOUDLANSKY

Spécialiste de la transformation des Systèmes d'Information (SI) et des grands projets d'intégration de systèmes, ayant une forte expérience de l'ingénierie d'affaires : commerce, finance, juridique, ayant développé au fil d'expériences professionnelles diverses un leadership entrepreneurial, managerial et d'expertise, motivé par les challenges avec un sens élevé de l'engagement et de la responsabilité, je recherche les opportunités de mener des projets créateurs de valeur.



Mes compétences :

Adjoint de direction

Architecture

architecture d'entreprise

Développement économique

Directeur de projet

Finance

Informatique

Management

Marketing

Organisation

Système d'Information

Urbanisation

Gestion

Direction de projet

Conseil

Négociation achats

Vente B2B

Administration des ventes

Achats informatiques

Approvisionnement et achats