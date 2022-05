Je suis Nicolas Lacrosniere, né le 27 decembre 1977.



Au cours de mes études j’ai pu étudier le commerce et le marketing au Pole Universitaire Léonard de Vinci à la Défense, (diplôme BAC +4).

J’ai aussi une licence LEA (anglais espagnol) ce qui me donne un niveau correct dans ces deux langues.



Au cours de mon cursus au Pole Universitaire Leonard de Vinci, j’ai eu l’occasion de faire des expériences en entreprises dans des domaines variés.



A le Croix Rouge Francaise j’ai eu l’occasion de travailler pour la direction de la communication et du partenariat et de réaliser différentes études concernant les fonds récoltés par la CRF. A l’issue de ces études j’ai donné des recommandations qui ont été utilisées par la suite.



J’ai aussi pu approcher le monde de la publicité au sein de la régie publicitaire du groupe Europe 1 pour laquelle j’ai effectué un travail de veille concurrentielle et de prospection de nouveaux clients ainsi que la mise en place d’un projet de partenariat entre une radio du groupe europe 1 et un club de sport (Europe 2 et Racing Métro Rugby)



J’ai aussi pu effectuer une mission au sein d’un grand groupe international : Havas Voyages American Express (voyages d’affaires). Etant au sein du service gestion, j’ai pu voir les différentes interactions entre les services de l’entreprise (commercial, marketing…). Lors de cette expérience j’ai travaillé sur le rapatriement des comptes clients de VIA Voyages (tour operator racheté par HVAE) ainsi que sur la réduction des coûts d’exploitation. Au cours de ces études j’ai fourni un diagnostic ainsi que des recommandations qui ont été prises en compte.



A la fin de mes études j’ai commencé à travailler dans l’entreprise RAFAL qui est un des leaders du marché de la grande taille en France. Je me suis particulièrement occupé de la partie homme.

Ce travail m’a permis d’aborder les différents aspects du chef d’entreprise.

La vente et la négociation avec les fournisseurs concernant les prix, les produits et la communication.

Mise en place d’une politique d’achats rationnalisés

J’ai aussi mis en place la politique de communication de l’entreprise dans la presse ainsi que online (création du site web et envoie d’une newsletter régulièrement) ainsi que des opérations ponctuelles.

J’ai aussi travaillé sur la gestion du personnel : il règne au magasin une ambiance assez chaleureuse que je m’efforce de maintenir.

J’ai aussi organisé des liquidations de magasins dans le cadre d’une stratégie d’entreprise qui ont toutes été couronnées de succès. Au cours de ces organisations j’ai acquis une connaissance de la législation concernant ce type d’opérations.



En dehors du cadre étudiant et monde du travail j’ai été responsable d’une association étudiante pour laquelle j’ai organisé différentes opérations telles que des conférences. Pour celles-ci j’ai aussi mis en place une politique de communication et j’ai su trouver les différents intervenants.



J’ai aussi effectué une mission humanitaire au Cambodge en 2008. Je me suis occupé d’enfants dans un orphelinat dans un bidonville à Phnom Penh.



Je pense que les mots qui résument mes compétences dont :



• Communiquer

• Créer

• Conseiller

• Négocier

• Diriger

• La connaissance de la vie d’une PME





Les caractéristiques personnelles qui me résument le mieux sont :



• La diplomatie (cambodge)

• Le coté humain – le service aux autres

• La réactivité

• L’imagination

• Le sens du contact

• L’intégrité

• La combativité

• La force de persuasion





J’ai aussi une grande passion pour les voyages et une certaine facilité à communiquer avec les autres dans les différents pays où j’ai été.



Mes compétences :

CAM

Communiquer

Diplomatie

Diriger

MES

Négocier

PME