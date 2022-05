Nicolas LAFON

Expert en création et reprise d'entreprise depuis 10 ans, j'accompagne au quotidien les entrepreneurs dans toutes leurs démarches de A à Z (faisabilité économique, analyse affaire à reprendre, choix juridique, fiscal et social, prévisionnel financier, recherches d'aides et animation de formations).



J'ai développé également des compétences sur le conseil auprès des entreprises déjà existantes : développement, changement de statut juridique, développement de chiffre d'affaires, optimisation fiscale, analyse financière et actions correctives, préventions des entreprises en difficultés, etc.



A terme, j'aimerai accompagner les TPE/PME dans leurs problématiques de gestion quotidiennes.









Mes compétences :

Coaching

Business plan

Accompagnement projet

Animation de formations

Analyse financière

Prévention entreprises difficultés

Prévisionnel financier

Conseil juridique, fiscal et social

Conseil gestion TPE