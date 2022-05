Nicolas LALOGE

Mécanique générale :

Conception mécanique générale (CAO, cotation ISO, règles de conception en plasturgie, fonderie, tôlerie) et mécatronique (intégration de composant électronique dans la mécanique).



Pré dimensionnement mécanique et modélisation par élément finie sur Catia V5 (Résistance des matériaux, calculs en statique et vibratoire).



Aéronautique :

Mise en place d’une Maîtrise Statique des Procédés et d’une démarche Lean Manufacturing sur une ligne de production. Conception et pré-dimensionnement en aéro-structure sur Catia V6.



Automobile :

Système mécatronique de commande de puissance pour véhicules électriques (Onduleur DC-AC et convertisseur DC-DC).



Ferroviaire :

Calcul de résistance des matériaux pour le dimensionnement des poteaux de caténaires (Ligne aérien de contact)



Mes compétences :

Aéronautique