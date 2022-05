Nicolas LAROCHE

Spécialiste en Intelligence Economique, Management des connaissance, Innovation et Communautés de Savoir, Je suis chargé de cours à l'Université Blaise Pascal et doctorant à l'Université d'Auvergne



Je donne ou ai donné des cours :



- d'Intelligence Économique et management des connaissances" aux étudiants de Licence Langues étrangères appliquées (L.E.A.).

- de "Veille stratégique" aux étudiants du Master 2 Langue et Communication Technique.

- de "Management des connaissances" aux étudiants du Master 2 Langue et Communication Technique.

- de "stratégie des entreprises" aux étudiants du Master 1 Langue et Communication Technique

- d'Économie de l'Innovation aux élèves de la licence 3ème année Analyse et Politique Économique.



Parallèlement à cette activité, je fais du judo dans un club de l'agglomération clermontoise, le Budo Club Gerzatois : http://budo-club-gerzatois.fr



Enfin, je suis aussi administrateur de 2 sites internet : un site sur l'eau en Auvergne (Eauvergnat.fr) et le site de mon club de judo (budo-club-gerzatois.fr)



http://www.eauvergnat.fr

http://budo-club-gerzatois.fr



Après une formation universitaire en Intelligence Économique et développement local, puis plusieurs stages, un en développement local un dans le tourisme et deux dans le secteur de la veille et de l'IE, mon premier contrat professionnel a été signé avec le Centre d’Information et d’Intelligence Economique(C2Ie). Création de fiches sociétés, études de marché pour la cellule de valorisation "Auvergne Valorisation", étude « à façon » pour les entreprises en biotechnologies et aide aux start up pendant 6 mois.



J'ai travaillé 6 ans et demi pour la cellule de valorisation "Auvergne Valorisation". Cette cellule est un service du PRES Clermont Université. Le but est d'aider la recherche publique à tendre vers le marché et plus particulièrement vers un transfert de technologie. j'effectuais la veille (concurrentielle, technologique, réglementaire..) grâce à différents outils et logiciels.



Mes compétences :

Intelligence Économique

veille

judo

développement local