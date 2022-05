Nicolas LARREBOURE

Professionnel ayant des compétences en tourisme et en aménagement, j'ai participé à plusieurs projets de développement, en mettant en œuvre mon esprit d'équipe, mes capacités d'autonomie, et ma créativité:

- développement du tourisme fluvial et des services aux usagers de la voie d'eau,

- création d'une route des vins,

- structuration du label Café de Pays,

- études pour le compte de diverses structures touristiques.



Je travaille actuellement sur un projet de développement du tourisme pêche en Gironde.



Mes compétences :

Tourisme

Écotourisme

Communication

Pêche

Organisation d'évènements

E-tourisme

Créativité

Promotion

Gestion de projet

Environnement

Animation de réseau