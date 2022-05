Nicolas LAURIN

Je suis actuellement chef de projet moa contrat dans le groupe Humanis et précédemment consultant chez GFI en tant que PMO pour le groupe HUMANIS.

Et précédemment, en mission sur le SDIN (système d'information du nucléaire) pour le compte de CAPGEMINI. partie déploiement du projet. Je m'occupais du suivi du lot SI/Déploiement sur un site nucléaire en interface entre les métiers au niveau local et le projet national.



Suite à une formation de développeur logiciel, j'ai appris différents langages de programmation et de gestion de base de données(création de MCD, MPD, utilisation de PowerAMC, SQLserver, VisualStudio, Eclipse, et des langages Transact SQL,MySQL, C#, JAVASCRIPT, HTML, CSS, XML,ASP.NET...). Ces connaissances ont été utilisées pendant la formation.



J'ai travaillé dans différents domaines en tant que vendeur, formateur mais également conseiller financier en Banque/Assurance.

J'ai également effectué une mission en VMOE, dans le secteur de l'assurance IARD. Recette faite sur le domaine des sinistres corporels et sur une évolution des plates-formes téléphoniques du client.

Si vous désirez plus de renseignements n'hésitez pas, contactez-moi.



Mes compétences :

BO

Datastage

SQL

Santé

Recette fonctionnelle

Banque de détail

Assurance