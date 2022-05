Nicolas LE CAM

Après un DEA en Lettres, Littérature et Interculturalité dans les Civilisations Européennes (LLICE), puis un DESS en Médiation des Savoirs et Multilinguisme (MSM), j'ai fondé l'Agence LunaWeb en 2004.



Partant du principe que l'ergonomie web et mobile étaient des disciplines forcément appelées à se développer au regard de la structuration de l'offre et la demande sur Internet, j'ai constitué une équipe de spécialistes de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface Web (UI).



Nous fournissons des services de conseil, conception et développement d'interfaces Web selon une démarche et un soin visant à une expérience utilisateur optimale (tests utilisateurs compris).



Nos clients sont des moyens à grands compte nationaux, ils font appel à nos savoir-faire dans le cadre de dispositifs web à fort enjeu de performance ; pour lequel la qualité de l'approche, la mise en scène des comportements d'usagers ou la mise en œuvre d'un plan de Qualité Web est primordial.



J'anime désormais une équipe de 13 solides guerriers du Web pour qui la Qualité web, le respect des standards, l'accessibilité et l'utilisabilité sont une profession de foi. Je revendique une conception artisanale du métier, celle qui vise à une qualité sans cesse meilleure.



Mes compétences :

Web analytics

UX/UI design

Ergonomie web

SEO

ergonomie

stratégie web

conseil

webdesign