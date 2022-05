Patrice GIRAUDON

Homme de contact, j’aime l’idée de pouvoir être un accélérateur de mise en relation entre une marque et un client potentiel qu’il soit Entreprise ou Particulier. Et après 10 années dans l’organisation de salons et événements j’ai bien compris l’importance de l’émotion produite par ces rencontres.

Expert en Gestion de la Relation Client à distance depuis près de 20 ans, je suis persuadé qu’avec l’arrivée à maturité des canaux digitaux (#chat) et l’émergence de l’intelligence artificielle dans l’automatisation des interactions (#chatbot), il est absolument nécessaire de mettre encore et toujours plus d’humain et de chaleur ajoutée pour une Relation Client émotionnellement de qualité.



Mes compétences :

Formateur

Coaching

Gestion de projets

Relation client

E marketing

Développement commercial

Marketing

Chef de projet

Consultant

Webmarketing

Vente à distance

Réseaux sociaux

Télétravail

Génération de leads

Evénementiel

Assurance