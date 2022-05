Nicolas LE MAOUT

Ma première expérience en tant qu’ingénieur calcul au sein de PSA Peugeot Citroën m’a familiarisé avec le management de projet et le travail en équipe. Les deux années au sein de laboratoires ont permis d'accentuer mes connaissances scientifiques sur des matériaux spécifiques (aciers, alliages d'aluminium, composites, élastomères) ainsi que sur les calculs scientifiques associés.



Compétences :

- Logiciels FEM : Abaqus, PamStamp2G, Autoform, Patran et Nastran

- Mailleur : Hypermesh

- Logiciels CAO : CatiaV5 et SolidWorks

- Environnements : Unix et Windows

- Programmation : Fortran, Matlab, Shell et LaTeX



Conférences et publications internationales sur mes travaux de thèse et de post-doctorat.



