Nicolas LEBELTEL

Depuis Juillet 2008 : DM Ingenierie (Metz)



- Etudes de faisabilité géothermie, biomasse et solaire

- Diagnostic énergetique de bâtiments

- Etudes et conseils énergétiques et thermiques

- Etudes thermiques réglementaire RT2005 (Logiciel Perrenoud)

- Etablissement de contrats d'exploitation et d'entretien des installations de chauffage





mai 2007 à Juillet 2008 : RUMP equipements (Strasbourg)

Chef de projets energy controls

réalisation de pré-audit thermique puis d'analyse thermo économiques en industrie en vue de l'amélioration globale de l'efficacité énergétique du site





Mars 1999 à Aout 2005 : B. E. Bastide & Bondoux (Messimy - Rhône)

Technicien supérieur en thermique du bâtiment

réalisation d'études thermiques en thermique du bâtiment

Suivi de dossier et conseil clientèle (M.I.S.A.)

Interprétation Réglementation (RT 2000)



Avril à Juin 1998 : Industélec Sud Est

Stage de fin d'I.U.T.

suivi par télégestion d'installation de GTB

Rédaction de bilan de saison de chauffe



Mes compétences :

Audit

Chauffage

Climatisation

Efficacité énergétique

Energétique

Energie

RT 2005

thermique