Nicolas LECLERCQ

Depuis le début de ma carrière, j'ai souhaité me tourner vers le développement commercial international. En effet, fort de plusieurs expatriations dans le monde, j'ai l'expérience d'un "Globe Trotter" éclaireur, à l'affût de nouveaux marchés et de leviers de développement commercial.

Riche d'une expérience de négoce international de matière première, je me suis tourné vers le métier de l'ingénierie de l'Elastomère. Je suis en charge de conquête de contrats dans le secteur de l'énergie, et plus précisèment, dans le domaine de l'Offshore, à la fois dans l'Oil&Gas et EMR (Energy Marine Renewables).