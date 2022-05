Nicolas LEMOINE

Fotocall est une agence spécialisée en photo marketing événementiel. Elle aborde chaque projet de manière à ce qu'il soit vécu comme une aventure unique pour ses participants.



Son objectif ?

Valoriser ceux qui font de votre événement une réussite : vos invités !



Notre état d'esprit?



"Good Times Makers" - Communiquer en s'amusant, mais toujours avec sérieux et professionnalisme. Qu'il s'agisse d'une convention, d'un lancement de produit, ou l'inauguration d'un nouveau lieu, nous misons avant tout sur l'émotion et le partage. Nous apportons ce petit quelque chose en plus, un petit je ne sais quoi d'inédit. Une prestation tout simplement unique.

N'attendez plus, vos 7 secondes de gloire sont à portée de main !



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Communication

Evénementiel