Le Cabinet de Courtage Leny, CCL, est spécialisé dans l'obtention de financement des particuliers et des professionnels. Partenaire des grands groupes bancaires français, nous privilégions la qualité du conseil, l'obtention de conditions préférentielles et l'écoute des porteurs de projet.

Nous intervenons sur le grand Sud ouest, Bordeaux, le bassin d'Arcachon et la Cub en particulier.

Nous répondons aux demandes de prêt à l'accession à la propriété, à la consommation et les prêts destinés aux professionnels : création d'entreprise, investissement, leasing et trésorerie.

Nous répondons aux demandes d'information du lundi au samedi : un seul numéro :



0627297766



A bientôt

Nicolas LENY

Courtier en opération de banque



Mes compétences :

Négociation

Assurance vie

Assurances de personnes

Financement immobilier

Crédit à la consommation

Mutuelle/entreprise/prévoyance/commercial/ co

Développeur

Autonomie

Adaptabilité