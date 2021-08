Nicolas OLLIVIER

Ces vingt dernières années passées dans le domaine de la maintenance et la mécanique industrielle m'ont permis de développer un grand nombre de compétences, de connaissances, ainsi que d'acquérir une expertise et un niveau de diagnostic intéressant.

Pragmatique et réfléchi je suis déterminé à mener tous mes projets à bien, je reste motivé et entreprenant quelles que soient les situations afin d'aboutir à la plus grande satisfaction collective.

Je cherche un poste dans lequel je pourrai apporter une valeur ajoutée marquée à l'entreprise et partager mon expérience avec un maximum de collaborateurs.

Je souhaiterai mettre à profit mon envie de manager, organiser et développer un service ou un secteur d'activité étroitement lié à la maintenance mécanique industrielle.

Je pense avoir atteint, à l'aube de mes quarante ans, la maturité nécessaire qui me permettra d'allier technique, diplomatie et force de conviction.

Lors de mon parcours professionnel, nombreuses ont été les situations complexes à gérer, celles-ci m'ont permis de comprendre, analyser et grandir.

Je suis convaincu que mes compétences seront être à la hauteur de nouveaux défis mettant à l'épreuve ma pugnacité et mon savoir faire.