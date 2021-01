Nicolas PASQUIER

J'occupe un poste de Project Manager chez Devoteam après avoir occupé ce même poste chez AXA Technology Services. J'interviens essentiellement sur des sujets d'infrastructure :

- Analyse des demandes "client"

- Chiffrage et présentation des solutions préconisées par les experts techniques et les correspondants dans les équipes contributrices

- Constitution et pilotage des équipes « projet » pour la mise en oeuvre des solutions retenues et des mises en production

- Gestion du contact avec les clients afin de mieux comprendre leurs attentes et rapporter de l’avancement des sujets.

- Pilotage du budget projet.



Ces expériences me donnent la ligne directrice de mon parcours professionnel que je souhaite résolument tourné vers la gestion de projet et les nouvelles technologies.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités de Chef de Projet dans la région Ouest (Nantes dans l'idéal).



J'ai effectué mes études supérieures à l'ESIEA (Ecole Supérieure d'Electronique, Informatique et Automatique) à Laval qui m'ont conduit à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en février 2009.

Par ailleurs, à la fin de mon cursus classique, j'ai effectué une formation complémentaire ESIEA - Management et l'Ingénierie du Conseil (MIC), qui m'a permis d'acquérir les outils théoriques dans les différents domaines du management :

- Management stratégique et opérationnel de l'entreprise

- Management de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité des systèmes

- Management des projets, des processus et des activités

- Management des équipes et communication

Cette formation reconnue en tant que BADGE (Bilan d'Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles) reconnu par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).



Mes compétences :

Informatique

Analyse de risque

SAP

Gestion de projet informatique

Archivage électronique

Communication interne

Gestion budgétaire

Budgétisation

Plan projet

Gestion de la relation client

Architecture SI

KPI

Animation d'équipe

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion du risque

Planification

Gestion de la production

Production

Conduite de projet

Ingénierie

Oracle

Management