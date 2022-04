Jean-Michel HENRY

Depuis le début de mon parcours professionnel en 1998, j’ai développé mon expérience sur trois axes.



- Piloter des multi-projets depuis 2002, m’a permis d’acquérir une bonne maîtrise de la gestion de planning incluant les délais, les ressources, le budget et le reporting.



- Gérer plusieurs infogérances m’a permis de développer une expérience en management d’équipe et dans l’organisation des missions au niveau Qualité.



- Etre détaché sur différentes missions techniques en tant qu’ingénieur système m’a permis d’acquérir les bases techniques qui me permettent aujourd’hui d’avoir une vision globale sur mes projets.



Mes compétences :

Organisation

ITIL

Gestion budgétaire

Rédaction

Pilotage

Planification

Reporting