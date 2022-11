Nicolas RANGER

Ma formation en quelques mots:

- d'une part un diplôme d'ingénieur à l'IFMA avec option Machines, Mécanismes et Sytèmes (en troisième année)

- d'autre part un Master 2 Recherche en Mécanique des Solides.



J'ai effectué mon stage de fin d'étude au CEA sur la conception et la Fabrication de réservoirs hyperbares pour le stockage de hydrogène en matériaux composites destinés les véhicules utilisant une pile à combustible.



Je suis diplômé depuis juin 2008.



J'ai travaillé pendant un an chez Assystem FRANCE, agence de Tours, où j'ai effectué une prestation pour le service d'ingénierie d'EDF (CNEPE TOURS), dans le cadre du projet EPR se construisant à Flamanville, plus spécifiquement sur les réseaux de tuyauteries auxiliaires du BOP (Balance of Plant).



Je suis depuis juillet 2009 employé chez Spie Nucléaire.



Mes compétences :

Mécanique

Nucléaire