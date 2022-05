Mickael GUICHARD

Ingénieur diplômé de l'Institut Français de Mécanique Avancée de Clermont-Ferrand (IFMA), j'occupe actuellement un poste d'ingénieur en physique du bâtiment dans le bureau d'étude Planair.



Initialement titulaire d'une formation en calcul de structures, mon parcours professionnel s'est peu à peu orienté, sous l'impulsion d'une forte volonté personnelle, vers le développement durable, et plus particulièrement vers la maîtrise de l'énergie dans la construction.



Après un projet de fin d'études dont le sujet était la conception d'une villa passive, j'ai occupé mon premier poste dans un prestigieux bureau de physique du bâtiment à Lausanne : ESTIA S.A., entreprise située sur le parc scientifique de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).



Mon rôle dans cette entreprise a été, d'une part, de participer au développement d'outils développés par l'ESTIA, et plus particulièrement le logiciel Epiqr+, destiné à optimiser la gestion énergétique et structurelle des parcs immobiliers. J'ai réalisé également de nombreux audits énergétiques sur des bâtiments d'affectations diverses (hôpitaux, habitations, bâtiments communaux, ...).



J'ai ensuite rejoint début 2011 les effectifs de Planair, bureau d'étude et technique dont la réputation et les références sont très largement reconnues.



Je me suis vu confier en 2015 la responsabilité des activités liées à l'assainissement énergétique des bâtiments (qualité, prospection, management, développement). Chiffre d'affaire lié à ces activités : env. 1Mio/an



Mes compétences :

Physique du bâtiment

Écologie de la construction

Concepts énergétiques

Optimisation énergétique

Maîtrise de l'énergie

Rénovation

Bâtiments historiques

Bâtiment basse consommation