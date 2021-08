Nicolas TRIFFOZ

Crée en 2013, le Cabinet NT PATRIMOINE ET FINANCE est une société de conseil en organisation et gestion patrimoniale. La mission que nous nous sommes fixée : vous permettre de concrétiser vos objectifs grâce à l'élaboration et le suivi d'une stratégie patrimoniale personnalisé et sur-mesure.



Un conseiller patrimoniale est semblable à un médecin généraliste : il pratique avec votre aide, une approche globale et sur mesure, correspondant exactement à vos objectifs.



Conseil en Investissements Financiers (CIF), Courtage en assurances et transactions immobilières



Spécialités :

Gestion de patrimoine globale

Conseil de Haut de Bilan

Investissement au capital des PME non cotées dans la cadre de la Loi TEPA/MADELIN (ISF-PME)

Investissement Outre Mer : Girardin secteur industriel

Décret du 11 septembre 2009 pour l’obtention par un étranger d’une carte de résident pour 10 ans en échange d’un investissement en France



Mes compétences :

Commercial

Démembrement

Démembrement de propriété

fiscalité

gestion de patrimoine

Ingénierie

Ingénierie financière

Conseil fiscal

Droit des sociétés