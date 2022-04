Karine LEPRÉVOST D ORNANO

Voici quelques mots sur mon parcours et la ligne directrice que je suis depuis le début de ma carrière.



Mon premier souhait à la sortie du bac fut la médecine pour aider les populations, l’occasion de découvrir les bases du corps humain et apprendre une méthodologie de travail. Suite à ces 2 années, je me suis tournée vers ma deuxième passion : les métiers de bouche qui me permettaient alors de faire plaisir aux gens. J’ai effectué des études supérieures spécialisées dans l’hôtellerie/restauration, et j’ai acquis une expérience professionnelle de 10 ans dans différents type de Restauration : traditionnelle, « rapide à la française », chez un traiteur parisien « haut de gamme » et enfin en restauration collective.



Depuis longtemps, je m’intéresse aux actualités nutritionnelles. D’autre part, mon passage dans la restauration collective des écoles m’a donné l’opportunité de découvrir l’alimentation auprès des enfants et l’importance de l’équilibre alimentaire. Toutes ces expériences et rencontres m’ont donné alors l’idée d’allier 2 mondes chers à mon cœur : l’alimentation & la santé.



Mon retour vers des études de diététique m’a ouvert alors de nouvelles portes : travailler sur la prévention et le conseil , adapter et communiquer des besoins alimentaires justes pour des populations en fonction de leurs problématiques font partie aujourd’hui de ma vocation. Mes objectifs sont d’assurer la prise en charge nutritionnelle adéquate et accompagner les personnes en leur donnant tous les outils nécessaires à leur autonomisation.



Je souhaite m’investir et pouvoir montrer mon fort enthousiasme pour le métier de Diététicien !



Mes compétences :

Chef de projet

Prise en charge de patients dénutris

Pris en charge de patients obèses

Prise en charge de patients diabètiques

Education thérapeutique

Relations commerciales

Esprit d'équipe

Sens du contact