Nicolas VEROTS

Je suis actuellement en poste en qualité directeur adjoint de restaurant à Paris.

Ma position au sein de cette entreprise m’apporte de grandes responsabilités ainsi que de grandes satisfactions. Mes ambitions et ma motivation sont intactes mais l’envie d’un nouveau challenge dans une direction pour un groupe important du secteur de l'hôtellerie restauration devient pour moi de plus en plus évident.



L’ensemble de mes expériences professionnelles m’a apporté une polyvalence dans tous les domaines de la restauration que ce soit en brasserie ou en restauration de luxe avec pour certain une entité dans l’hôtellerie. Durant mes expériences, j’ai beaucoup apprécié l’étroite collaboration entre les différentes équipes, pour pouvoir, ensemble, appréhender l’atteinte de la satisfaction du client en respect de ses exigences. Pendant mon évolution, j’ai pu étudier les réalités économiques d’une entreprise et en parallèle, travailler le perfectionnement pour pérenniser les différents niveaux de prestations et mieux en découdre une avancée qualitative.

Proche du terrain, je forme et sensibilise mes collaborateurs aux problématiques qualité. Le développement de la force de vente me passionne beaucoup. Analyser la clientèle et la demande, mettre en place une stratégie autour de l’offre, appliquer des méthodes et les développer sur le terrain ; C’est ma vraie compétition. Également, la relation clientèle existante et nouvelle. Mon objectif est d’accentuer de meilleures connexions avec différents canaux relationnels pour ainsi, gagner la sympathie du maximum de nos clients. Enfin, l’encadrement, un point que je souligne particulièrement par une analyse, une écoute de mon équipe et de la sorte, en découler une formation appropriée. Ma positivité, mon dynamisme et mon enthousiasme dans le coaching, sont des aspects de mon caractère important pour parer au manque de motivation de chacun. Il est essentiel que l’employé se sente complètement intégré dans l’entreprise et acteur de sa propre évolution.



Faire partager mon savoir et ma passion m´oblige sans cesse à affiner ma compétence professionnelle pour former mon équipe aux meilleures techniques et usages dans notre profession. Une carrière résolument tournée vers l’expertise avec une bonne connaissance des métiers de la table me conduisent à la recherche d’un nouveau défi. Une place dans une direction est la suite que je privilégie à mon plan de carrière.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Restauration

Management

Gestion de projet

Marketing

Communication