Nicolas ZAHAR

6 enfants, catholique, monarchiste, chef d'entreprises (immobilier, finance, formation,...), je travaille partout en France dans différents domaines.

Je fus, après diverses études en Sciences et Mathématiques, à Sciences Po, en Économie et finances,...officier dans les troupes de marine et dans les troupes de montagne, professeur dans divers Écoles de commerce, expert immobilier, conseil en gestion de patrimoine...Et toujours comédien de théâtre surtout.

Plusieurs fois candidats à différentes élections pour le FN, le PDF, ou des mouvements monarchistes, ma priorité est la FRANCE, sa souveraineté et sa foi catholique, qui est son âme.

Français d'abord et par dessus tout, je suis chrétien libanais par mon père. Je suis féru de théologie (et de philosophie), d'histoire (surtout française) et de nombreux autres disciplines.



Le politiquement correct et la propagande républicaine reste, pour moi, un grand sujet d'étonnement, et la docilité des Français en la matière un objet de tristesse. Tout cela participe à la paupérisation accélérée de la Nation, et la prédispose en situation d'extréme danger. L'abandon de la vraie Religion catholique par les Français fait craindre leur disparition.



Je n'ai pas peur de grand chose et si cela devait être le cas, je me guéri en affrontant l'obstacle ou la menace.



Expérience notable de différents sports de combats, bon skieur, bon cavalier, j'aime tous les sports individuels, particulièrement en montagne (ski de randonnée, alpinisme, escalade...) surtout en solitaire. D'un tempérament et d'un physique rustique et robuste, j'ai la pleine forme à l'aube de mes 50 ans. 1,72 m pour 92 kg. D'après certains stupides indices, je suis censé être obèse, je n'ai pourtant pas la moindre bedaine qui pointe. Il semblerait que les chiffres soient devenus, non plus des outils à la méthode et au raisonnement, mais des instruments de normes aveugles et de propagande. Les chiffres veulent remplacer le verbe et la vérité du Verbe, dans un monde qu