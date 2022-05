Nicole CONIL

Thèse industrielle de microbiologie/biotechnologie en poche, j'ai mené mon projet professionnel en industries pharmaceutiques et dispositifs médicaux depuis 26 ans .

La pratique de la qualité en industrie pharmaceutiques et dispositifs médicaux, selon les exigences des BPF, cGMP, ISO 13485, est la base même de mon activité professionnelle. Maintenir, développer la qualité attendue par les clients mais aussi par les Inspections internes , externes et règlementaires (FDA, AFFSAPS, Gmed.. )n'est plus synonyme de stress mais d'un travail actif, méthodique et continu au sein d'un groupe organisé avec suivi des résultats. Les actions associées, la mise à jour de la documentation, la conduite de projets qualité, le respect des délais, la mise en place d'excellence opérationnelle , les suivis d'indicateurs,l'amélioration continue,.. ont fait l'objet de mon quotidien dans toutes les fonctions.

J'ai fait un détour très riche dans la gestion de la formation qualité et technique de toute une production (+600 personnes).

En 4 entreprises ( 1petite, 1 moyenne et 2 mondiales) sur 26 ans j'ai pu acquérir et pratiquer toutes les compétences des fonctions responsable contrôle et assurance qualité,avec des postes très évolutifs , et management d'équipe de 15 personnes.

Anglais professionnel. J'ai pratiqué de nombreux logiciels (documentum, trackwise QMS , SAP ...)

Dans le secteur dispositifs médicaux comme dans le médicament , j'ai , à plusieurs reprise, réalisé des validations de procédés de stérilisation ,des audits qualité internes et fournisseurs et mises en conformité du processus ainsi que des participations aux audits reglementaires et clients

Oui je suis senior mais oui je veux encore collaborer, échanger, décider, apporter ma contribution dans une Entreprise, mais aussi apprendre et transmettre.

Je suis une quinquagénaire adaptative, curieuse, positive... qui a convaincu encore très récemment .



Mes compétences :

Microbiologie

Contrôle qualité

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualité

Assurance qualité

Santé

Audit

Norme ISO 13485

cGMP et BPF E