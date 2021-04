Nicole GESRET

Entrepreneure dirigeante de société, investisseure et administratrice indépendante certifiée.



Conseil en stratégie, transformation et optimisation d'activités, ainsi qu'en cartographie des risques et nouvelles gouvernances.



Connaissance approfondie des secteurs assur-finance, technologies et services.



Précédemment cadre dirigeante dans un grand groupe international et administratrice représentante du groupe.



Intrapreneure promotrice d'innovations de rupture en mode collaboratif et agile, experte de la transformation stratégique et digitale.



Management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles dans des environnements organisationnels complexes.



Mes compétences :

Administrateur de société

Direction Générale

Direction de centre de profits

Conseil de direction et de boards

Assurance

Services

Stratégie

Marketing

Finance

Management

Organisation d'entreprise

Business Transformation

Stratégie digitale

Communication

Gestion de crise