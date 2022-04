Nora BEHTANI

15 années se sont passées entre mon 1er poste en tant que réceptionniste et celui de directrice d'établissements. Aujourd'hui mon choix est de m'orienter vers un public senior, un public pour lequel j'éprouve beaucoup d’intérêt mais aussi avec lequel j'ai une grande aisance relationnelle, une capacité d'adaptabilité mais aussi d'écoute et d'empathie.



Un public avec lequel je souhaiterai partager mon savoir vivre et mon savoir être tout en contribuant à leur « bien-vieillir »



Mes compétences :

Gestion de projets

Relations publiques

Commercial

Management

commerciale

relationnel

dynamique

sens de l'organisation

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access