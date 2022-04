Je suis une jeune femme qui aime touché à tous, c pour ce la que j'ai beaucoup de compétences toutes avec de l'expérience . Polyvalente, travailleuse ,dynamique, passionné, créatrice...



Mes compétences :

Vendeuse en prêt à porté conseiller en image qui c

Fleuriste créatrice de composition et de chignons

Prothésiste ongulér french manucure pédicure

Maquilleuse pour clip vidéo

Maquilleuse pour marié et relooking