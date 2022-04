Forte d'une expérience de plus de 15 ans dans le monde de la femme , mode et beauté , fleurs , maquillage , coiffure , manucure et photo ,

Mais compétences mon permis de combiné tous ce que j'aime faire et je prends un grand plaisir . Et j'aimerais pouvoir partagé toute cette palettes

D'expérience. Voir ma page Facebook Nora habbouche ou page professionnels grain de beauté NH-STUDIO merci à vous



Mes compétences :

Fleuriste

Maquilleuse

Coiffeuse modelage

Manucure prothésiste ongulair

Photographe amateur