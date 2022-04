Nora JABAR

Diplômée d'un Master 2 Génie des procédés alimentaires, je suis actuellement Formatrice et auditrice en hygiène et sécurité alimentaire au sein d'une entreprise à taille humaine dont les objectifs étant la satisfaction des clients et l'amélioration continue pour fournir les meilleures prestations possibles. Mon déterminisme, ma diplomatie, ma capacité d'adaptation et mon esprit critique ainsi que l'ensemble de mon parcours me permettent d'être opérationnelle pour occuper ce poste.



Mes compétences :

Microbiologie

Bureautique

Agroalimentaire

Environnement

Norme ISO 9001

ISO 22000

Gestion documentaire

Industrie pharmaceutique

Assurance qualité

Management opérationnel

Audit qualité

Contrôle qualité

HACCP