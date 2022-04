Nora LOTTAZ

Je suis dotée d´une formation pharmaceutique de niveau doctoral et d´une expérience commerciale et marketing de 15 ans, dont 5 ans à l’international dans l’industrie pharmaceutique et 10 ans au sein de structures publiques d´approvisionnement en médicaments et produits médicaux.



J’ai notamment occupé le poste de Marketing manager East and Central Europe & Middle East Africa (ECEMEA) de la division Biosciences (qui comprend les produits dérivés du sang) de la société Baxter (poste basé au siège européen de Zürich). Ce poste avait été précédé, dans la même entreprise, par un poste de Marketing Development Manager East Central South Europe (ECE) (basé à Vienne).



Ces fonctions m’ont permis de développer une expérience, notamment dans le marketing international, l’analyse des marchés, les modalités d’import-export, d’achat et de vente sur appels d’offres ou de gré a gré, la gestion des stocks, l’administration et les finances d’entreprise, de même qu’en matière de gestion de clientèle et d’opinion leader. De plus, j’ai développé une expertise de l’ensemble des points de la chaîne commerciale et de distribution des médicaments ainsi qu’une connaissance approfondie dans l’hématologie et l’immunologie ainsi que l’oncologie .Ma proche collaboration avec ces spécialistes et les associations de malades dans différents pays m’ont appris à identifier et comprendre les nombreux problèmes liés aux aspects financiers de ces produits ( stratégie de prix , remboursement, donation)

.



Mes compétences :

Achat

Administration

Analyse des marchés

Appels d offres

Appels d'offres

Export

Finances

Gestion des stocks

Import

Import Export

International

L'Administration

Marketing

Marketing International

Vente