Ingénieur Commercial depuis 10 ans, je suis en charge du développement commercial pour le groupe Numéricable-SFR sur le bassin Rennais.



Les solutions proposées aux entreprises sont en pleine évolutions avec l'explosion de l'Internet haut débit et du cloud, un challenge que je relève au quotidien.



Ma mission est d'instaurer un partenariat Télécom indispensable avec mes clients PME et grand comptes.



Mes compétences :

Développement commercial

Télécoms et réseaux