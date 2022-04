Forte de plusieurs années d'expériences réussies en ressources humaines au travers une carrière évolutive et diversifiée , je suis à l'écoute de propositions afin de faire évoluer ma carrière vers des fonctions plus larges et toujours en rapport les RH et le droit du travail.



Mon objectif, après avoir repris mes études en Master II Droit Social Analyses et pratique est de mettre au service d'une'entreprise qui me sollicitera mes compétences RH et en droit social.



D'un tempérament curieux, dynamique et communicatif je suis à l'affut de tout enrichissement personnel et professionnel. Rigoureuse, réactive et efficace je suis orientée culture client (interne comme externe) et le Droit social me passionne.



Mon autonomie et mon esprit d'initiative sont complémentaires à ma capacité à travailler en équipe.



Très cordialement.





Mes compétences :

Recrutement

Droit social et du travail

Commercial

Interim rh

Pack Office

Microsoft Windows

Lotus 1-2-3

IBM OS/2

Ressources humaines

Conseil juridique

Sécurité Sociale