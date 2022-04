Norbert AMAR

Ayant une expérience professionnel de plus de 20 ans, cela ma permit dans le cadre des différentes sociétés Multi national ou PME, d’acquérir une certaine analyse et savoir-faire en

- Conseil en stratégie commerciale, élaboration de business plans et de stratégies de développement des ventes.

Mise en Place de collaboration avec Partenaires

Gestion de Projets Prive et Hospitalier en Radiologie, Cardiologie , Pacs et Ris

Analyse du Marche, afin de répondre en adéquation au besoin

Accompagnement et travail d’équipe vente et support pour satisfaction maximale du Client

Marketing opérationnel entre la société et l’établissement

 Mise en place des différentes solutions de Financement,

 Négociateur, communicatif, organisé, esprit d'équipe, gestionnaire, créatif,



Relation Client.

Ouvert a tout nouveau challenge, avec une vision de l’entreprise en relation avec mes compétences

Bien Cordialement