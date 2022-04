Norbert CAUDERAN

Aujourd'hui en charge des développements informatiques de ma société et de l'exploitation de nos sites internet et outils de production. Mon équipe de 15 personnes crée des sites e-commerce, gère l'hébergement sec de ces sites ainsi que des quelques centaines de TeraOctets de données associées. Cette équipe a également en charge les outils de production dans le monde de l'impression numérique et toute l'informatique de gestion interne de l'entreprise.



Mes compétences :

Système d'informations

Management d'équipe

Management de projet

Architecture logicielle

Respect des engagements