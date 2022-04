Membre de la direction d'un grand groupe international avec une expérience en direction Administrative et Financière à l'international et en France.

Partage son expertise pour mener à bien des analayses stratégiques, des transformations internes, des améliorations de productivité et des améliorations de la performance financière de l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Direction générale

Accompagnement

Conseil

Communication