Norbert FOURNIER

- A la fin de mes études, j'ai rapidement obtenu un CDI dans une entreprise fabriquant des pâtes fraiches biologiques (Coquelicot Provence situé à Carpentras).

J'ai fait une année sur les différents postes de la production (fabrication, conditionnement, commandes, expéditions)

Puis on m'a confié le poste de Responsable Qualité, Achats, Planning. (entreprise de 12 salariés)

L’entreprise Coquelicot Provence est sur une progression de 12% de CA par an depuis 2006

- Je dispose d'une excellente polyvalence, d'une bonne réactivité et d'une autonomie indispensable lorsque l'on travaille dans une TPE.

Ces 6 années d’expériences m'ont permis d’acquérir de riches compétences liées aux différents postes (Production, Qualité, Achats, Planification de production, Logistique).

- Maintenant je suis à la recherche de nouveaux projets pour faire evoluer mon parcours professionnel



Mes compétences :

Management d'équipes

Approvisionnement

Haccp

Contrôle qualité

Planification de la production/demande

CACES chariots élévateurs 3 et 5

SST

Informatique

Productivité qualité

Negociation achats