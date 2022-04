Norbert GIOT

52 ans

Gérant de SARL CSCE (compagnie de services aux collectivités et entreprises)

Intervient tout secteur d'activité particulièrement maisons de retraite et services à la personne



Agent Commercial dans l'immobilier d'entreprise et conseil en développement de zone artisanale, commerciale...



Créateur d'un nouveau concept de Vill'Age Seignor Eco Plus avec une première tranche de 21 maisons dans l'Yonne, développement du concept au niveau national, recherche de partenariat en vue de développer le concept!!



Mes compétences :

Responsable projet Logistique

Conseil en Telephonie Fixe, Mobile, Internet vente