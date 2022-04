Je suis Directeur HSE et Developpement Durable pour eni Nigeria, comapgnie petroliere. Je suis en charge avec une equipe d'une centaine de personnes de gerer et ameliorer le Systeme de Management HSE appliquee aux operations petrolieres on-shore et off-shore faisant travailler pres de 8000 personnes.



Mes compétences :

Norme HSE

Gestion de projet

Management